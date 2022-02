Brasil INSS libera informe de rendimentos para IR 2022 de aposentados e pensionistas; veja como consultar

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

O extrato já está disponível e pode ser acessado pelo Meu INSS. Foto: Pedro Marques/OSul/Divulgação O extrato já está disponível e pode ser acessado pelo Meu INSS. (Foto:Pedro Marques/OSul/Divulgação) Foto: Pedro Marques/OSul/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem consultar o extrato de rendimentos do ano-base 2021 para fazer a declaração do Imposto de Renda 2022. O documento está disponível no site do INSS ou pelo aplicativo para celulares. O extrato fornece os valores que foram recebidos pelo beneficiário no último ano.

O documento já está disponível e pode ser acessado pelo Meu INSS, site ou aplicativo. O cidadão não precisa comparecer a uma agência do INSS para conseguir seu extrato, uma vez que o documento pode ser baixado diretamente pela internet.

A consulta e a impressão do documento podem ser feitas pela internet, no site do INSS. O processo é simples: basta acessar a página meu.inss.gov.br e utilizar a senha de acesso ao sistema.

Em seguida, é preciso escolher a opção Extrato para Imposto de Renda, do lado esquerdo da página, e emitir o documento. Caso seja o primeiro acesso, é necessário cadastrar uma senha e seguir as orientações do site.

Como fazer?

– O beneficiário precisa acessar o site ou aplicativo do Meu INSS e fazer o login com os dados do Gov.br.

– Na barra “Do que você precisa?”, basta digitar “Extrato para Imposto de Renda” e emitir o documento.

– Outra opção é conseguir o documento junto ao banco onde recebe seu benefício.

Chat da Helô

O INSS informa que a novidade para 2022 é a possibilidade de conseguir o extrato de IR também pelo chat humanizado da Helô. Para ter acesso ao documento, a pessoa deverá confirmar seus dados pessoais com o atendente do chat. Este novo serviço deve estar disponível a partir da próxima terça-feira (22).

