O governo federal, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), propôs mudanças no Programa de Gestão e Desempenho (PGD) que substituem a jornada de trabalho fixa por metas de desempenho. A nova proposta elimina a carga horária de oito horas diárias, estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) desde 1943, e passa a exigir que os servidores cumpram metas de produtividade, o que gerou críticas das entidades sindicais.