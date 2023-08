Geral INSS: reconhecimento facial no aplicativo é atualizado para evitar fraudes

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

O aplicativo Meu INSS concentra serviços a beneficiários e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. (Foto: Divulgação)

O aplicativo Meu INSS, que concentra serviços a beneficiários e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai passar a ter uma função de comprovação de vivacidade, que verifica se a imagem é de fato do cidadão, e não uma foto. Segundo o governo, o recurso serve para reforçar a segurança no reconhecimento facial do sistema, e prevenir a ação de golpistas.

A medida começa a valer na próxima segunda-feira (dia 7) para dois tipos de pedidos que dependem de reconhecimento facial: alteração de local ou forma de pagamento do benefício previdenciário e o desbloqueio da aposentadoria ou pensão para empréstimo.

Funciona assim: ao pedir os serviços no aplicativo, o segurado precisa passar pelo reconhecimento facial para seguir com a solicitação. Agora, além de cruzar a imagem capturada com a do banco de imagens do governo – para comprovar a identidade do usuário, na chamada biometria facial –, o sistema vai conseguir detectar se a imagem é ou não uma foto, e evitar fraudes.

Nos últimos anos, com a implementação da biometria facial, criminosos passaram a aplicar um tipo de golpe em que ligavam para aposentados e pensionistas pedindo que o beneficiário enviasse uma foto de um documento para finalizar o processo de prova de vida online.

“O resultado do cruzamento entre as informações da vivacidade, da biometria facial e do nível de confiabilidade da conta Gov.br vai determinar se os serviços serão concluídos de forma automática ou passar por análise de um servidor”, explicou o INSS.

Filas

Em outra frente, o tempo médio de espera pela análise administrativa de benefícios do INSS como aposentadorias, pensões e auxílios pode ultrapassar cinco meses no Brasil. É o que mostram dados do Instituto Nacional de Seguro Social obtidos com exclusividade pela GloboNews por meio da Lei de Acesso à Informação.

Os benefícios com maior tempo de espera atualmente são o auxílio acidente, com 171 dias, a pensão por morte em acidente de trabalho, com 169 dias, e o auxílio-reclusão, com 166 dias.

Veja o tempo médio da concessão de benefícios: Auxílio acidente: 171 dias; Pensão por morte em acidente de trabalho: 169 dias; Auxílio reclusão: 166 dias; Auxílio inclusão à pessoa com deficiência: 102 dias; e Aposentadoria por idade: 63 dias. As informações são do jornal Extra e do portal de notícias G1.

2023-08-03