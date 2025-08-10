Economia INSS suspende crédito consignado de oito instituições financeiras

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

A decisão do INSS surpreendeu o mercado e deixou muitos aposentados em alerta. (Foto: Rafael Carvalho/INSS)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente a suspensão da autorização de oito instituições financeiras para operarem com crédito consignado. A decisão surpreendeu o mercado e deixou muitos aposentados em alerta, especialmente aqueles que já possuem contratos ativos ou estavam em processo de contratação.

A medida foi tomada após a constatação de que essas instituições não estavam cumprindo regras obrigatórias, como a integração ao sistema “Não Me Perturbe”, ferramenta que impede ligações indesejadas e protege beneficiários contra abordagens abusivas. Além disso, algumas falharam em requisitos de segurança e transparência exigidos para manter o convênio com o INSS.

– Quais instituições foram suspensas? Confira a lista das empresas que não estão mais autorizadas a oferecer novos consignados: CDC Sociedade de Crédito Direto S.A., HBI Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Seguro S.A., Via Certa Financiadora S.A., Casa do Crédito S.A., Valor Financiamentos (Valor SCD S.A.), Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) e Banco Industrial do Brasil S/A

Contrato ativo

É importante destacar que a suspensão vale apenas para novas contratações e refinanciamentos. Se você já tem um contrato ativo com alguma dessas instituições, ele segue válido normalmente, sem qualquer alteração nos pagamentos.

– O que muda para os aposentados? Para quem pretendia contratar um novo consignado com uma dessas instituições, será necessário buscar alternativas seguras no mercado, com empresas devidamente autorizadas. A recomendação é sempre verificar se a instituição está credenciada e em situação regular com o INSS antes de fechar qualquer negócio.

Já para quem possui contratos ativos, não há necessidade de preocupação imediata. No entanto, é fundamental acompanhar os extratos com atenção, garantir que os descontos estão corretos e, em caso de dúvidas, procurar orientação nas agências do INSS ou canais oficiais.

– Por que o INSS tomou essa decisão? A principal justificativa foi a proteção dos aposentados e pensionistas, público frequentemente alvo de golpes e práticas abusivas no mercado de crédito consignado. Com essa medida, o INSS reforça o compromisso com a segurança dos beneficiários, exigindo mais responsabilidade das instituições envolvidas na oferta desse tipo de serviço.

– Fique atento às boas práticas: Antes de contratar qualquer empréstimo consignado, siga estas orientações: pesquise se a empresa está autorizada pelo INSS, nunca forneça dados pessoais por telefone, WhatsApp ou e-mail, evite propostas de crédito que prometem vantagens exageradas, utilize o site ou aplicativo Meu INSS para verificar ofertas legítimas e, se tiver dúvidas, consulte a Central 135.

A decisão do INSS serve como alerta para que os beneficiários priorizem a informação e a cautela antes de fechar contratos. A segurança financeira começa com escolhas conscientes e bem informadas. As informações são do jornal O Dia.

