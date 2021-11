Política Instabilidade em aplicativo suspende votação de candidato tucano à Presidência da República

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria disputam votos de filiados. Foto: Reprodução Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria disputam votos de filiados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O PSDB informou neste domingo (21) que o processo de votação das prévias que vão definir o candidato do partido à Presidência da República “encontra-se pausado” devido a um problema de instabilidade no aplicativo de votação.

A votação teve início às 7h deste domingo (21) e, inicialmente, estava prevista para ser encerrada às 15h, com a divulgação do resultado às 17h. No entanto, desde o início da manhã foram registrados problemas no aplicativo, por isso, a cúpula do partido anunciou que o horário da votação seria ampliado até as 18h. Posteriormente, os problemas persistiram e a votação foi adiada.

Disputam as prévias tucanas para as eleições presidenciais de 2022 o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio; o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e o governador de São Paulo, João Doria.

Devido as falhas no aplicativo, membros do partido e os três candidatos se reuniram no meio da tarde deste domingo (21). De acordo com informações do blog da Ana Flor, até as 17h apenas 10% dos inscritos para votar nas prévias do partido tinham conseguido registrar seus votos.

Entre os problemas identificados, usuários relataram falhas no momento em que tentavam fazer o reconhecimento facial.

Em nota, o partido disse que o aplicativo “não comportou a demanda dos votantes das prévias” e que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a retomada da votação ainda será definida.

“O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022”, diz o documento.

Ao todo, 44.700 pessoas se cadastraram para votar. O PSDB previa que 700 mandatários votassem presencialmente, em urnas instaladas em um centro de convenções em Brasília, e que o restante recorresse ao aplicativo.

O aplicativo de votação foi desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A plataforma exige dupla verificação para a validação do votante, com identificação facial e validação por código enviado por SMS para o celular do filiado.

Nota do PSDB

“O PSDB concluiu, às 18h deste domingo, o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da República.

O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias.

Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado.

O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022.

Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação.

A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas.

Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados.”

