Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

O Procon Porto Alegre informa que, devido à uma instabilidade técnica no sistema da Procempa, o atendimento eletrônico do órgão não registrou todas as denúncias feitas pelo canal nas últimas semanas. O problema, causado pela alta demanda, está sendo tratado pela Procempa, que identificará as reclamações não registradas na base de dados e informará por e-mail aqueles consumidores que devem registrar novamente a sua reclamação.

O órgão registrou aumento de 42% nas demandas de reclamações e denúncias em função da pandemia de coronavírus. A comparação considera as reivindicações feitas entre abril e março deste ano com as do mesmo período em 2019. A maior parte dos casos tem relação com cancelamento de viagens, preços abusivos e cobranças em geral.

Segundo a diretora executiva do Procon, Fernanda Borges, com o alto número de acessos, o sistema passou a duplicar os protocolos gerados a partir dos contatos dos consumidores, sem direcionar todas as informações ao banco de dados. “Na prática, significa que nem todos os registros foram computados e encaminhados para o nosso gerenciador, o que impede o atendimento da demanda. Como seguimos diariamente recebendo registros, não foi possível identificarmos o problema no primeiro instante. É a primeira vez que nos deparamos com esta situação. Lamentamos imensamente o inconveniente”, explica.

Para agilizar a assistência aos cidadãos, o Procon pede aqueles que solicitaram atendimento e receberam apenas o e-mail de protocolo, sem ter recebido um segundo e-mail com encaminhamento da demanda no prazo de 10 dias, para que refaçam sua denúncia pelo site a partir desta segunda-feira (27). Somente esses casos devem registrar novo pedido. Os demais estão sendo tratados pelo órgão.

