Tecnologia Instagram amplia as opções de ocultar conteúdos na aba “Explorar” e no Feed

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Recurso de ocultar palavras chega ao feed do aplicativo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos últimos dias, o Instagram iniciou a liberação do recurso de selecionar mais de uma publicação no “Explorar” ao mesmo tempo. Com esta novidade, os usuários conseguirão marcar mais de um post como “Não tenho interesse” de uma única vez. A ferramenta segue os planos do Instagram de manter a rede social mais customizável para todos.

Em outras palavras, a plataforma quer manter o algoritmo mais atualizado com os gostos de interesses de quem utiliza a rede social, entregando conteúdos mais personalizados. Ao dizer que não tem interesse em determinada publicação em Explorar, o sistema cortará a sugestão de tópicos similares no Reels e outras abas de conteúdo do Instagram.

Quem ficou interessado em “remover interesses em massa” no Instagram precisa ficar atento e levemente rápido com o dedo. Para abrir a opção de selecionar diversos conteúdos do Explorar de uma única vez, primeiro você deve segurar em uma publicação (na aba Explorar) e clicar em “Não tenho interesse”.

Ao aparecer o pop-up “Publicação oculta”, clique em “Ocultar mais” para abrir a opção de selecionar diversos posts. Feito isso, você verá a caixa de seleção nos conteúdos do Explorar e poderá escolher diversos posts ao mesmo tempo. Escolhido as publicações, é só clicar em “Concluído”, botão que fica no canto superior direito da imagem.

A ferramenta de bloquear mensagens com determinadas palavras foi expandida para o feed do Instagram. Agora, quando você receber um conteúdo sugerido (o selo de sugestão fica acima do nome da conta), poderá clicar no “x”, localizado na lateral do selo “publicação sugerida”, para adicionar palavras, emojis e hashtags que você não quer ver no seu Instagram.

Mais recursos

Você também pode acessar essa opção na seção “Palavras ocultas”, localizadas nas configurações de privacidade da sua conta. Essa ferramenta visa combater conteúdos que podem ser gatilhos para pessoas, como conteúdos de fitness que podem ser prejudiciais para jovens que passam por problemas com a sua autoestima.

Também é possível selecionar “Não sugerir publicações com certas palavras” e digite as palavras das publicações que você não quer ver no Explorar. Se quiser, você pode selecionar apenas “Não me senti bem vendo esta publicação” caso não queira fazer nada além de somente ocultar.

Atualize o seu aplicativo para receber as novidades, e refine a sua aba Explorar para que ela exiba o que te interessa. Os recursos já estão disponíveis, e que venham mais novidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/instagram-amplia-as-opcoes-de-ocultar-conteudos-na-aba-explorar-e-no-feed/

Instagram amplia as opções de ocultar conteúdos na aba “Explorar” e no Feed