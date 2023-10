Tecnologia Instagram testa feed com exibição de Stories de usuários próximos

O novo feed, que também pode ser chamado de "Perto" ou "Nas proximidades", aparece ao lado dos conteúdos temporários. (Foto: Reprodução)

O Instagram está testando uma nova função capaz de exibir os Stories publicados por pessoas e empresas localizadas perto do usuário. Denominada “Nearby”, a ferramenta foi identificada pelo desenvolvedor de aplicativos Alessandro Paluzzi, que compartilhou sua descoberta no X (ex-Twitter) na terça-feira (24).

Como mostra em uma captura de tela, o novo feed, que também pode ser chamado de “Perto” ou “Nas proximidades”, aparece ao lado dos conteúdos temporários postados pelas pessoas que você segue. Ao tocar no ícone, o usuário tem acesso às postagens públicas de perfis que estejam nas proximidades.

Funcionando com base na localização do usuário, a novidade pode ser bastante útil para as contas comerciais, principalmente. Por meio dela, as empresas teriam uma opção a mais para se mostrar aos potenciais clientes, divulgando ofertas específicas para quem está em uma determinada região, por exemplo.

Ainda não há informações oficiais a respeito deste feed do Instagram com Stories de empresas e pessoas na mesma área. Dessa forma, não sabemos se o recurso será exclusivo para os perfis comerciais ou se estará liberado para todos, o que exigiria uma revisão nas configurações de privacidade caso o usuário não queira compartilhar suas postagens.

Inspiração

A função Nearby do Instagram aparentemente foi inspirada em um mecanismo semelhante que existe no Douyin, a versão do TikTok usada na China. Como destaca o site SocialMediaToday, a rede social baseada no mercado chinês mostra um feed “Próximo” para os usuários em sua tela principal.

Com o recurso, as empresas conseguem gerar engajamento e se aproximar ainda mais dos consumidores, resultando em aumento das vendas, principalmente na área de entrega de comida. Especula-se que a mesma funcionalidade possa chegar ao TikTok em breve, para impulsionar o comércio no app.

Por enquanto, não há qualquer previsão de lançamento do feed de conteúdos de usuários próximos do Instagram na versão estável da rede social.

