Brasil Instalação de câmeras de segurança em banheiros de escola pública em Brasília revolta pais e alunos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Aluna do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga tirou foto das câmeras e mandou para o pai. (Foto: Reprodução)

A instalação de câmeras de segurança nos banheiros de uma escola pública do Distrito Federal causou revolta entre pais e alunos. O caso foi no Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit).

Uma aluna tirou foto do equipamento no teto do banheiro e mandou para o pai. O pai da adolescente questiona a escola sobre a presença da câmera.

O diretor do Cemeit, Gabriel Rodrigues, disse que em maio houve uma reunião com os pais dos alunos e que eles foram informados sobre a instalação das câmeras nos banheiros femininos e masculinos. Os equipamentos serviriam para evitar o vandalismo, já que os banheiros tinham sido danificados, além de se tornarem um local para uso de drogas entre alunos.

Segundo o diretor da escola, as câmeras foram instaladas depois da reforma dos banheiros. Gabriel Rodrigues disse ainda que passou em todas as salas informando que as câmeras iriam passar a funcionar e que elas foram ligadas na última segunda-feira (17).

Após a denúncia do pai da aluna que reclamou das câmeras no banheiro feminino, a escola decidiu retirar os equipamentos. Mas o diretor diz que alguns pais querem a volta das câmeras.

“Quando a gente fala da câmera no banheiro, claro que nós não estamos falando de invadir a privacidade dos estudantes. As câmeras não estão nas baias, nos boxes onde estão as privadas e os chuveiros. A câmera está no rolo de circulação do banheiro, que pega obviamente a movimentação, mas jamais invade a privacidade, a intimidade dos estudantes e servidores”, diz o diretor da escola.

UnB

A greve dos professores da Universidade de Brasília (UnB) chegou ao fim. A decisão foi tomada durante assembleia na tarde da última quinta-feira (20).

A paralisação da categoria começou em 15 de abril e, após assembleia durante esta tarde, os professores decidiram retomar as atividades. O retorno das aulas está previsto para 26 de junho.

A UnB informou que a greve dos servidores técnico-administrativos continua. A paralisação da categoria começou no dia 11 de março.

De acordo com a Associação dos Docentes da UnB (ADUnb), os professores aceitaram a proposta do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) informou que vai se reunir na quinta-feira (27) para discutir ajustes no calendário acadêmico. De acordo com o vice-reitor e presidente do Cepe, Enrique Huelva, a reunião vai definir uma proposta que será levada para a discussão das unidades acadêmicas.

