Porto Alegre Instalada primeira bomba flutuante para drenar água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eles têm capacidade para drenar cerca de 2 mil litros de água por segundo. Foto: Julio Ferreira/PMPA Eles têm capacidade para drenar cerca de 2 mil litros de água por segundo. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) instalou a primeira bomba flutuante na tarde de domingo (19). O equipamento foi emprestado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

No total, serão nove equipamentos de alta capacidade instaladas na cidade. Eles têm capacidade para drenar cerca de 2 mil litros de água por segundo, ou seja, 7,2 milhões de litros por hora. Serão colocados na região do aeroporto, Sarandi e Humaitá.

“Esses equipamentos pesam em torno de 10 toneladas. A Sabesp disponibilizou 18 para o Estado e estão vindo para Canoas e Porto Alegre. As demais bombas serão instaladas ao longo da semana por técnicos da Sabesp e do Dmae”, explica o diretor-geral Mauricio Loss.

A instalação da bomba demanda uma megaoperação, desde a movimentação do flutuante com caminhões-munck, translado de geradores de grande amperagem, posicionamento nos locais de instalação e redimensionamento do cano de expurgo até os rios Gravataí e Guaíba.

O nível do Guaíba seguia em declínio e por volta das 20h15 dessa segunda registrava 4,22 metros. Os dados são da régua da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/instalada-primeira-bomba-flutuante-para-drenar-agua-em-porto-alegre/

Instalada primeira bomba flutuante para drenar água em Porto Alegre

2024-05-20