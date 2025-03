Rio Grande do Sul Instituto Cultural Floresta viabiliza entrega de 15 novas viaturas para Brigada Militar e Polícia Civil

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Os modelos adquiridos serão Pajeros e Trailblzers. Foto: Divulgação Os modelos adquiridos serão Pajeros e Trailblzers. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Há sete anos, no auge da crise fiscal e em meio a uma onda de violência sem precedentes na história recente do Estado, um movimento iniciado na sociedade civil ajudou a transformar a segurança pública do Rio Grande do Sul.

Em 28 de março de 2018, ainda no governo José Ivo Sartori, empresários liderados pelo Instituto Cultural Floresta (ICF) doaram para as forças gaúchas um conjunto de 46 viaturas, as primeiras do Brasil com blindagem. Era o início simbólico da caminhada que resultaria na criação da lei do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), idealizado pelo Floresta e que passou a ser utilizado para viabilizar doações privadas à segurança.

O resto da história é conhecido. Somando investimentos robustos do Estado, o envolvimento das corporações, o trabalho incansável do atual secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, e dos antecessores, e o apoio da iniciativa privada via Piseg, os indicadores de criminalidade do Estado despencaram a partir de 2018. Até o ano passado, crimes violentos recuaram 49%, homicídios dolosos diminuíram 54% e roubos a veículos, residências, comércio e pedestres caíram 87%, 71%, 83% e 78%, respectivamente.

“Entre 2017 e 2018, entendendo a gravidade da situação que o Estado enfrentava na segurança pública, dentro de um contexto de extrema escassez de recursos, a iniciativa privada foi chamada para contribuir. Hoje, temos a satisfação de perceber que ajudamos a fazer a diferença, e os resultados são visíveis nos números e na sensação maior de segurança nas ruas”, analisa o presidente do Instituto Cultural Floresta, Claudio Goldsztein. “Mas o trabalho continua, e ainda temos muitas entregas a fazer”, complementa.

Desde a criação do Piseg, já foram destinados R$ 212 milhões às forças de segurança em 236 municípios gaúchos por meio de doações privadas. Os recursos são depositados em contas específicas para essa finalidade, o que torna a compra de viaturas e de materiais mais rápida e efetiva. O Piseg permite que empresas destinem à segurança até 5% do ICMS devido ao Estado.

Entrega de novas viaturas

O Estado já comprou e está recebendo ao menos 15 novas viaturas que serão utilizadas pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. As aquisições foram viabilizadas por meio de doações articuladas pelo Instituto Cultural Floresta junto a gigantes com atuação no Rio Grande do Sul, como Gerdau, Panvel, Zaffari, Oleoplan, Neugebauer, Pompéia, Renner, Drebes e Vibra.

Com investimento de cerca de R$ 10 milhões, os veículos comprados serão utilizados em Patrulhas Especiais do Comando de Polícia de Choque e como viaturas volantes da Polícia Civil. Os modelos adquiridos serão Pajeros e Trailblzers.

