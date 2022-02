Porto Alegre Instituto de Governança e Controle do Câncer é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

O projeto foi desenvolvido a partir da iniciativa Global City Cancer Challenge Foto: Alex Rocha/PMPA O projeto foi desenvolvido a partir da iniciativa Global City Cancer Challenge. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Em solenidade na prefeitura de Porto Alegre, foi lançado, na quarta-feira (16), o IGCC (Instituto de Governança e Controle do Câncer). O projeto foi desenvolvido a partir da iniciativa Global City Cancer Challenge (C/Can), que apoia cidades de todo o mundo para alcançarem acesso de qualidade ao controle e tratamento do câncer, ajudando na implementação de projetos que melhorem a gestão da saúde e fornecendo dados que auxiliem na tomada de decisão sobre a doença.

“Saúde é prioridade. E o enfrentamento ao câncer, com diagnóstico precoce e tratamento, ainda é um grande desafio. Essa parceria é muito bem-vinda para fortalecermos as políticas públicas e trabalharemos juntos somando a experiência internacional C/Can”, afirmou o prefeito Sebastião Melo, que participou do evento de forma virtual.

A fundação atua em 11 países. “Ao renovarmos nosso acordo para trabalharmos juntos por mais cinco anos, já podemos ver o valor e o impacto do que foi conquistado em Porto Alegre. Estou confiante de que, à medida que avançarmos, fortaleceremos ainda mais as bases para uma abordagem sustentável para melhorar o acesso a cuidados oncológicos de qualidade”, disse a CEO do C/Can, Susan Henshall.

