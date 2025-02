Notícias Instituto de Meteorologia alerta para riscos de temporais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Frente fria acabará com a onda de calor com chuva forte e vendavais. (Foto: PMPA/Divulgação)

A poderosa e prolongada onda de calor que castiga os gaúchos desde o dia 2, com vários dias em que a temperatura passou dos 40°C e que nessa terça-feira (11) atingiu o seu máximo de intensidade no Estado, está com as horas contadas. O Rio Grande do Sul está sob alerta de tempestade desde essa terça-feira (11). Conforme a Defesa Civil, há previsão de chuvas intensas, rajadas de vento de até 80 km/h e possível queda de granizo. O aviso, com validade até quinta-feira (13), abrange diversas regiões do Estado.

As áreas com maior previsão de acumulado de chuva, entre 100 e 150 milímetros, são a Campanha, Sul, Centro, Oeste e Serra. Nas demais áreas, a precipitação não deve ultrapassar 80 milímetros.

O principal fator para o aumento da instabilidade climática é o avanço de uma frente fria. A partir desta quarta-feira, o risco de temporais se intensifica, abrangendo também a Região Metropolitana, os Vales e o Litoral, com possibilidade de raios, granizo e ventos de 50 a 80 km/h, podendo ser ainda mais intensos em pontos isolados.

Na sexta-feira (14), a frente fria deve se afastar do Estado, dando lugar a uma área de alta pressão, que trará tempo estável para a maior parte do Rio Grande do Sul. No entanto, na região Norte, ainda há previsão de chuviscos e nebulosidade.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção e adotar medidas preventivas, principalmente em áreas de risco para alagamentos e deslizamentos.

Alerta na Capital

O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec) emitiu um alerta preventivo para o risco de chuvas intensas na Capital até às 23h59 de quarta (12). De acordo com a Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, há previsão de pancadas de chuva de moderada à forte intensidade, com acumulados variando entre 20 e 40 milímetros, além de descargas elétricas, rajadas de vento de até 70 km/h e possibilidade de queda pontual de granizo.

A recomendação é de que a população evite áreas alagadas, busque abrigo seguro em caso de tempestades e mantenha-se afastada de árvores, postes e placas de sinalização. Em casos de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para os Bombeiros pelo 193.

Próximos dias

Em Porto Alegre e região metropolitana, a previsão é de que a quarta-feira (12), embora ainda siga muito quente, registre máximas menores. Por outro lado, informa o MetSul, com umidade mais alta, o dia será por demais abafada e desconfortável na capital e na Grande Porto Alegre. Na quinta, a temperatura estará agradável.

Na quinta-feira, por sua vez, a atuação da frente fria sobre o Rio Grande do Sul deverá trazer temperaturas muito mais confortáveis que durante o dia não devem passar de 25°C a 27°C em diversas cidades com chuva em maior número de municípios. Apenas o Noroeste ainda deve ter calor, mas não intenso.

Na sexta-feira, a temperatura estará perto da normalidade na maior parte do estado, recordando que o normal é fazer calor nesta época do ano, apenas que não extremo. Por isso, muitos municípios devem anotar máximas ao redor de 30°C ou pouco acima com maior aquecimento no Noroeste.

