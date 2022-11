Rio Grande do Sul Instituto dos Advogados do RS promove jantar festivo pelos 96 anos da entidade

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

A presidente do Instituto, Dra Sulamita Santos Cabral, destaca a importância do retorno às atividades presenciais Foto: IARGS/Divulgação A presidente do Instituto, Dra Sulamita Santos Cabral, destaca a importância do retorno às atividades presenciais. (Foto: IARGS/Divulgação) Foto: IARGS/Divulgação

Em comemoração ao aniversário de 96 anos do Instituto dos Advogados do RS (IARGS), será realizado um jantar festivo na próxima terça-feira (8), no Hotel Plaza São Rafael, a partir das 20h30. A data será marcada pela entrega da Comenda de Ordem Honorífica do IARGS e pela posse de 21 novos associados.

A Dra Sulamita Santos Cabral, presidente do Instituto, se diz muito satisfeita com o retorno das atividades presenciais do Instituto. “Mesmo que na pandemia o IARGS tenha conseguido fazer suas atividades virtuais, nada substitui o encontro presencial, o abraço”, afirmou.

Na oportunidade serão homenageados os seguintes sócios:

• Advogada Emérita: Drª Helena Conti da Raya Ibañez (post mortem)

• Jurista Eminente: Desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira

• Magistrado Exemplar: Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores

• Professor Insigne: Dr. Norberto da Costa Caruso Mac Donald

Mais informações no telefone (51) 3224-5788.

