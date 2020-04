Notas Brasil Instituto é denunciado por perder 20 mil amostras antes de teste

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) denunciou o Instituto Adolfo Lutz ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde pela perda de cerca de 20 mil amostras de pacientes que passariam por testes para comprovação de coronavírus. O Cremesp abriu sindicância para investigar as responsabilidades dos médicos e gestores do instituto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil