Educação Instituto Educacional gaúcho capacita docentes de municípios do Litoral Norte para uso de tecnologias digitais

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Por meio da Plataforma DIGITVS, mais de 350 professores recebem capacitação para utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. Foto: IEES/Divulgação Por meio da Plataforma DIGITVS, mais de 350 professores recebem capacitação para utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. (Foto: IEES/Divulgação) Foto: IEES/Divulgação

Os municípios de Terra de Areia e Imbé, ambos localizados no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, contam com um reforço diferenciado na capacitação de professores da rede pública de ensino. A iniciativa é uma parceria das Prefeituras com o Instituto Educacional Essência do Saber (IEES).

Por meio da Plataforma e da Metodologia DIGITVS, ferramentas que visam a promover a formação e a qualificação docente para enfrentar os desafios da educação contemporânea, 130 docentes de Terra de Areia e 230 de Imbé qualificam-se, nesta semana, para a utilização dos recursos tecnológicos e sua aplicação no processo de aprendizagem.

“Nosso diferencial é a atenção plena ao docente. Ao compreendermos as fragilidades e onde podemos oferecer soluções, colocamos o professor como protagonista neste processo de pleno domínio das ferramentas digitais, fundamental para enfrentar os desafios da sala de aula da atualidade. É preciso levar a Educação para o século 21 e neste processo está a capacitação dos docentes”, destaca a diretora e fundadora do IEES, Elisiane da Silva.

