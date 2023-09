Rio Grande do Sul Instituto-Geral de Perícia inicia mutirão para confecção de carteiras de identidade perdidas pelas vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Ações serão realizadas inicialmente em Muçum e Roca Sales

O IGP (Instituto-Geral de Perícias) iniciou um mutirão para confecção de carteiras de identidade para a população afetada pelas enchentes resultantes das chuvas intensas do início de setembro no Rio Grande do Sul.

A força-tarefa vai atuar inicialmente no município de Muçum. Em Roca Sales, a operação começou nesta terça-feira (12). Os dois municípios foram os mais atingidos pelas cheia do rio Taquari. A segunda via do documento para quem perdeu em virtude do desastre ocorrido na região será emitida de forma gratuita.

A fim de possibilitar a operacionalização do serviço, o IGP tem a parceria da administração municipal. Para confeccionar o documento de identidade, é necessário portar certidão de nascimento ou casamento, atualizada e em bom estado, o que a maior parte das vítimas também perdeu nas enchentes.

Diante dessa dificuldade, o IGP já está em interlocução com cartórios e as autoridades da região para emissão de novas certidões. Os cidadãos devem procurar diretamente os postos de atendimento do IGP que serão instalados nos dois municípios.

Locais de atendimento

Em Muçum, o posto de atendimento será montado na sede da Emater, ao lado da Brigada Militar. O endereço é rua Presidente Castelo Branco, 585.

Em Roca Sales, o posto de atendimento será montado no prédio da Prefeitura Municipal. O endereço é rua Eliseu Orlandini, 51.

Ambos os locais funcionarão das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, enquanto houver necessidade.

Coleta de DNA

Nos postos de identificação montados para atender a população, os cidadãos que ainda tiverem familiares desaparecidos poderão fornecer ao IGP amostra de material genético para exame de DNA. A coleta é rápida, feita a partir da saliva.

A informação será inserida no Banco de Material Genético do IGP para comparações com a base de dados, o que pode facilitar a verificação de compatibilidade com o material genético de vítimas que venham a ser localizadas.

