Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Segundo o boletim do Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Foto: Divulgação/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta vermelho válido até às 8h de quinta-feira (2), que abrange quase a totalidade do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e o sudoeste Paranaense. Conforme o aviso divulgado na manhã desta quarta (1º), as precipitações devem ter entre 30 e 60 milímetros (mm)/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Segundo o boletim do Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O alerta é válido para as seguintes áreas: Serrana e Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Sul Catarinense, Centro Oriental Rio-grandense e Sudoeste Paranaense.

Até o momento dez pessoas já faleceram em virtude das fortes chuvas que caem sobre o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29). O governo gaúcho criou um gabinete de crise para monitorar a situação no Estado. De acordo com o órgão, um levantamento preliminar aponta que os prejuízos causados pela chuva no Rio Grande do Sul estão avaliados em aproximadamente R$ 100 milhões.

A previsão é de mais chuva para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Algumas localidades esperam volumes que podem ultrapassar os 300 milímetros, podendo chegar até a 400 mm.

O Inmet ainda divulgou instruções para a população neste momento:

– Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Emergências, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Instituto Nacional de Meteorologia divulga novo alerta vermelho para chuvas volumosas no Rio Grande do Sul

