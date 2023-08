Saúde Insuficiência cardíaca: os sintomas da condição que causou a internação de Faustão

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

O apresentador de TV Fausto Silva está internado desde 5 de agosto por insuficiência cardíaca. (Foto: Reprodução)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Mas o que provoca a insuficiência cardíaca?

“A insuficiência cardíaca é caracterizada pela incapacidade do coração de funcionar adequadamente, deixando de bombear sangue para outros órgãos e tecidos, o que compromete a saúde do organismo e a qualidade de vida do paciente”, explica Caroline Reigada, nefrologista especialista em Medicina Interna pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e em Nefrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A insuficiência cardíaca geralmente decorre de outros problemas de saúde que afetam o desempenho do órgão. “As causas são extremamente variadas e, de maneira geral, a insuficiência cardíaca é a consequência final de muitas condições que afetam o coração, como infarto, hipertensão e doenças nas válvulas do órgão”, explica a médica.

Os sintomas da insuficiência cardíaca estão ligados à incapacidade do coração em bombear de maneira adequada o sangue para o resto do corpo. Alguns dos principais sinais relatados são:

– Falta de ar;

– Inchaço nas pernas;

– Congestão pulmonar;

– Fadiga intensa.

Como a insuficiência cardíaca pode levar a quadros graves caso a causa não seja diagnosticada e tratada, é recomendado que, ao sentir os sintomas, o paciente busque imediatamente a orientação médica especializada de um cardiologista.

Tratamento

O tratamento com medicamentos é capaz de estabilizar ou reverter a disfunção cardíaca, mas por ser um quadro ligado a outros fatores, o paciente precisa manter o acompanhamento médico. Em casos mais graves, a insuficiência cardíaca pode levar à necessidade da implantação de um marcapasso ou de um transplante de órgão.

As maneiras de se evitar a insuficiência cardíaca estão ligadas à prevenção de suas causas, como doenças do coração, hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras.

“Além de condições prévias do coração e histórico familiar de problemas cardíacos, doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, e maus hábitos, como o tabagismo e uma alimentação rica em sal e gorduras, também podem favorecer quadros de insuficiência cardíaca. Por isso, é fundamental adotar um estilo de vida saudável, com prática regular de atividade física, dieta balanceada, controle do peso e bons hábitos de sono”, aconselha a médica Caroline Reigada.

Transplante

Com o diagnóstico, o médico poderá recomendar o melhor tratamento para cada caso com base na gravidade da doença, sendo que o transplante de coração não é a única solução e é geralmente reservado para os casos mais graves e irreversíveis.

“Na realidade, o primeiro passo no tratamento da insuficiência cardíaca é a mudança no estilo de vida, com adoção de uma rotina de exercícios físicos e readequação alimentar. Essas medidas, combinadas ao uso de medicamentos que melhoram o desempenho do coração, já são capazes de fazer com que o paciente conviva bem com a doença. Mas, caso não haja resposta a essa abordagem, é possível optar por outras estratégias, como a implantação de aparelhos semelhantes a marca-passos chamados de ressincronizadores, realização de cirurgias cardíacas específicas, para substituir uma válvula por exemplo, ou então o transplante de coração”, finaliza Caroline Reigada.

