Polícia Integrantes de facções criminosas envolvidos em homicídios são presos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

A operação foi realizada em Canoas, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Alvorada Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação foi realizada em Canoas, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Alvorada. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o apoio da BM (Brigada Militar), a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (24), a Operação Anóxia para prender integrantes de facções criminosas envolvidos em diversos homicídios na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A maioria das mortes está relacionada à disputa por pontos de venda de drogas. Os policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva em Canoas, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Alvorada. Cinco criminosos foram presos.

Segundo o delegado Rafael Soares Pereira, um dos homicídios investigados ocorreu em Viamão, no bairro Lomba do Pinheiro, no dia 18 de março. Conforme as investigações, o crime ocorreu em represália ao fato do pai da vítima ter registrado uma ocorrência de roubo depois que os autores do assassinato assaltaram o bar da família da vítima e fizeram ameaças para que a polícia não fosse procurada.

Em represália ao registro policial, cinco criminosos alvejaram o carro da vítima – que não tinha relação com o tráfico –, imaginando que o seu pai também estaria dentro do veículo, mas acertaram somente o filho do homem e outra pessoa que sobreviveu ao atentado.

Conforme o diretor do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa), delegado Delegado Mario Souza, “a Operação Anóxia é uma imposição de punição aos criminosos que insistem em matar ou mandar matar no Rio Grande do Sul”.

https://www.osul.com.br/integrantes-de-faccoes-criminosas-envolvidos-em-homicidios-sao-presos-na-regiao-metropolitana-de-porto-alegre/

2023-04-24