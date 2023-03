Mundo Inteligência Artificial: Trump ‘preso’ viraliza e leva até a checagens de fato

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Imagens que mais viralizaram foram as do ex-presidente fugindo da polícia e sendo agarrado por agentes da lei Foto: Reprodução Imagens que mais viralizaram foram as do ex-presidente fugindo da polícia e sendo agarrado por agentes da lei. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Desde a última terça-feira (21), as redes sociais têm sido inundadas com imagens do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sendo preso em Nova York (EUA). O dia era apontado como o da possível detenção do empresário pelo caso do pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels antes da campanha presidencial de 2016.

A quantia teria sido entregue à Daniels para que ela não falasse sobre um suposto caso extraconjugal que teria tido com Trump. A notícia poderia desidratar a campanha do então candidato republicano. Entretanto o ex-presidente nega ter feito o pagamento ou ter tido relações com a mulher.

A prisão acabou não ocorrendo, mas a inteligência artificial acabou se encarregando do processo. As fotos que circulavam eram tão realistas que levaram à checagem de fato pela agência Associated Presse e pelo site Snopes, fundado em 1995 e um dos maiores do segmento, segundo o site “Mediaite”. Muitos internautas acreditaram estar diante de um fato observando as imagens.

De acordo com o “KnowYourMeme”, as imagens fake que viralizaram foram produzidas no sábado (18) por um usuário identificado como @TheInfiniteDude, incluindo até uma foto do fichamento de Trump em uma delegacia.

Outros registros falsos adiantavam até o momento seguinte à prisão e ao fichamento, mostrando “Trump” fazendo exercício em um presídio:

Porém as fotos que mais viralizaram foram as do ex-presidente fugindo da polícia e sendo agarrado por agentes da lei. Elas teriam a assinatura do usuário @EliotHiggins.

Outras imagens falsas também despertaram a atenção nas redes sociais, como a que mostra “Trump” com um fuzil pronto para resistir à prisão na sua mansão em Mar-a-Lago, condomínio de luxo em Palm Beach (Flórida, EUA).

Falsa expectativa

Por meio de carta, o promotor estadual de Nova York, Alvin Bragg, criticou deputados republicanos da Câmara por seus questionamentos sobre o processo, afirmando que os congressistas estavam reagindo à “falsa expectativa de Trump de que ele iria ser preso no dia seguinte” de um indiciamento.

Na carta enviada aos líderes do Partido Republicano, que solicitaram informações sobre a investigação, o escritório da promotoria solicitou uma reunião com os parlamentares “para entender melhor quais informações o escritório do promotor pode fornecer relacionadas a um interesse legislativo legítimo”.

Trump afirmou neste fim de semana que seria preso nessa terça, o que não aconteceu. A detenção poderia acontecer caso o grande júri do caso conduzido por Bragg assim determinasse.

