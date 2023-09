Porto Alegre Inteligência Coletiva debate o papel dos educadores em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Os participantes ponderaram sobre o papel dos educadores na formação dos estudantes. Foto: Divulgação

Centenas de educadores se reuniram, na noite desta quinta-feira (15), em Porto Alegre, para acompanhar a abertura da 11ª edição do Inteligência Coletiva, evento realizado com apoio do projeto Porto Alegre Cidade Educadora e da Escola de Professores Inquietos, iniciativa do Colégio Farroupilha voltada a incentivar a formação de profissionais da educação.

Por meio do tema “Diálogos em educação: conexões entre escola, comunidade e futuro”, os participantes ponderaram sobre o papel dos educadores na formação dos estudantes.

“A ideia é compartilhar experiências e metodologias entre educadores e escolas, valorizando a educação justamente num momento em que é pauta principal da sociedade gaúcha“, salientou Marícia Ferri, diretora pedagógica do Colégio Farroupilha.

Francielly Rodrigues Barbosa, estudante de Engenharia de Produção, natural de Moju (PA), criadora de uma solução única e sustentável para a construção civil intitulada “Tijolo de Açaí”, o professor da Unisinos Gustavo Borba e Alexsandro Machado também compuseram o painel de abertura.

Neste sábado (16), no turno da manhã, serão realizados workshops e relatos e reflexões sobre práticas, ministrados por educadores das seis escolas parceiras.

Diversidade e ambientes plurais de aprendizagem, saúde mental e desenvolvimento socioemocional, aprendizagem ativa e inovadora, escola e comunidade estão entre os temas da programação.

A experiência final, “Jamais serás quem tu não és”, é comandada por Marcio Libar, ator, diretor teatral e considerado um dos mais importantes palhaços da atualidade, autor do livro A nobre arte do palhaço.

O Inteligência Coletiva é, pela segunda vez, uma cocriação com outras cinco escolas da capital gaúcha que também atuam junto ao Porto Alegre Cidade Educadora: Colégio Marista Rosário, Colégio Monteiro Lobato, Escola Giordano Bruno, Escola Municipal de Educação Básica Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha e Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire.

