"Intenso e gratificante", diz Caio Castro sobre trabalho em Novo Mundo

Por Flávio Ricco | 5 de abril de 2020

"Intenso e gratificante", diz Caio Castro sobre trabalho em Novo Mundo. (Foto: Divulgação)

Após o trabalho em ‘A Dona do Pedaço’, Caio Castro, que aderiu ao sistema de contrato por obra, não tinha planos de voltar tão cedo à televisão. Só que o coronavírus mudou isso. O ator pode ser visto em duas edições especiais de novelas na Globo: ‘Novo Mundo’ e ‘Fina Estampa’.

O ator comenta sobre o personagem Dom Pedro I no horário das 18h, considerado um marco em sua carreira.

“O imperador foi um personagem muito importante pra mim. Criei uma conexão especial e inexplicável. Foi quase como se eu tivesse tido uma permissão ancestral para dar vida a esse Dom Pedro. O personagem ganhou o carinho do público e recebeu um destaque muito bacana na trama”, relembra o ator.

“Foi um trabalho intenso e muito gratificante. A cena da independência, com certeza, é a que mais tenho vontade de rever. Foi um momento muito especial e me emocionei gravando”, resume Caio.

De fato, tanto o ator quanto Letícia Colin, a Leopoldina, começaram discretamente na história e depois se destacaram, ocupando posto de protagonista.

TV Tudo

Doutor Drauzio

O canal infantil Gloob (Grupo Globo), por causa do avanço do coronavírus, investe em campanhas de esclarecimento para seu público. Agora, por exemplo, entrou em produção uma com o médico e escritor Drauzio Varella, que chegará para trazer mais conteúdo e informação.

Ele vai tirar as principais dúvidas do elenco e dos seguidores – de maneira remota – sobre a pandemia do Covid-19.

No limite

Não é só na GloboNews que o pessoal reclama do excesso de trabalho, em função da necessidade de diminuir a circulação de pessoas por causa do coronavírus. É um problema que atinge todas as TVs.

Na verdade, o que tem de gente achando que jornalista é super-herói, no momento atual, é um absurdo!

Volta aos sábados

A aposta na Record é que o novo projeto, a ser desenvolvido para Sabrina Sato, entrará nas noites de sábado. Domingo, dia de enorme cobrança de audiência, não mais.

Não para

A CNN Brasil não interrompeu sua onda de ataques a profissionais da concorrência.

Porém, a Record continua sendo a mais atingida.

Sem perdão

O Sony Channel também foi afetado pela paralisação de quase tudo na televisão. Já estava tudo combinado para o canal mostrar a próxima temporada de Top Chef Brasil, reality gastronômico de Felipe Bronze, imediatamente após a Record. Por causa do coronavírus, tudo cancelado.

Do ramo

Anne Lottermann já está há algum tempo fazendo a previsão nos informativos da Globo.

Interessante como ela chegou e tomou conta, em especial no Jornal Nacional.

Cinema

O cineasta Cesar Nero, há alguns anos, trabalha na produção de uma trilogia chamada “O Senhor dos 7 Universos”. A trama reúne muitos efeitos especiais e visuais, em que atores também contracenam com personagens virtuais.

Antonio Abujamra e José Mojica Marins, o Zé do Caixão, já falecidos, chegaram a marcar presença nas filmagens.

Elenco

“O Senhor dos 7 Universos” terá locações no Brasil, Grécia, Vaticano e Egito. Também estão no elenco Carlos Vereza, Daniela Albuquerque, Mário Gomes, Theo Becker, Victor Fasano, entre outros. Depois do coronavírus, os trabalhos serão retomados.

A pergunta

Leitores da coluna perguntam se a Rede TV! pretende incluir o “Pânico” de Emílio Surita na programação especial, em cartaz nas noites de sexta-feira.

Oficialmente, a emissora informa que possui “muito conteúdo nesse acervo de 20 anos e as escolhas para exibições semanais estão sendo feitas por etapas e estrategicamente”.

Desconfiômetro

De qualquer forma, vale lembrar que a saída do “Pânico” da Rede TV! foi bastante tumultuada. Uma confusão sem tamanho. Difícil imaginar a trupe como parte dessa homenagem pelos 20 anos da emissora. Mas foi lá que o programa teve o seu melhor momento. Sem dúvida.

Entrevista

Um dos grandes nomes no jornalismo de celebridades, Fabíola Reipert é a convidada do ‘Luciana By Night’, de Luciana Gimenez, na próxima terça-feira (7).

No programa, ela compartilha um episódio sobre a crise no casamento do então casal Alexandre Borges e Júlia Lemmertz. …”Ele [Borges] me ligou lá na redação do jornal na época pedindo para eu não dar essa notícia…”.

C’est fini

A primeira temporada do ‘Extreme Makeover Brasil’, reality de Otaviano Costa no GNT, teria 10 casas, mas os trabalhos foram interrompidos por conta da quarentena. Foram feitas apenas 8.

As duas que sobraram serão incorporadas na segunda temporada – ficando assim com 12 episódios.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

