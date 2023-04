Inter Inter abre tratativas para renovação de contrato com Igor Gomes

Nas últimas partidas do Inter, Igor Gomes assumiu a titularidade na lateral direita do clube gaúcho. O jogador acabou virando titular após a lesão muscular de Bustos e a saída repentina de Mário Fernandes. Com boas atuações, a direção colorada quer renovar o contrato com o atleta.

Igor Gomes foi anunciado na temporada de 2022 após ter uma passagem pelo Barcelona. O então lateral tem apenas sete jogos com a camisa do clube gaúcho. Três partidas aconteceram na edição do Campeonato Brasileiro da temporada passada e quatro neste ano. O acordo atual tem duração até o final de 2023.

O atleta chegou ao clube sem custos, após acabar o seu contrato com o clube espanhol. A intenção do Inter e do jogador é de estender a relação, mas com um aumento nos vencimentos. Com Bustos de volta na sequência do Brasileirão, a vaga de titular segue em aberta com as boas apresentações de Igor Gomes.

