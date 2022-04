Por Andrei Severo * | 11 de abril de 2022

Na manhã desta segunda-feira (11), o Inter anunciou mais um reforço para o seguimento da temporada 2022. Renê é a 14ª contratação do colorado no ano. O lateral-esquerdo de 29 anos estava no Flamengo, com contrato até o final desta temporada, porém, o clube carioca acabou acertando com os gaúchos a saída antecipada do atleta.

Confira a nota oficial do Inter:

“O Sport Club Internacional comunica ter chegado a um acordo com o Flamengo para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Renê. Ele assinará contrato até dezembro de 2024, após a realização dos exames médicos.

Formado em sua terra natal, no Piauí, o atleta se caracteriza pelo grande tempo de permanência nos clubes. Atuou de 2012 a 2017 no Sport Recife, se destacando individualmente e sendo negociado com o Flamengo.

Foram cinco temporadas e mais de 200 jogos pelo rubro-negro do Rio de Janeiro. Renê esteve presente em 10 títulos do Flamengo e obteve conquistas individuais, sendo escolhido para seleções do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca.”