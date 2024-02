Inter Inter anuncia atacante Wesley por três temporadas

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Atacante estava no Cruzeiro desde 2022. Foto: Divulgação/Inter Atacante estava no Cruzeiro desde 2022. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou na tarde desta sexta-feira (16) que chegou a um acordo com o Cruzeiro para comunicar a contratação do atacante Wesley. Ele assinará contrato por três temporadas com o Colorado.

O atacante, revelado nas categorias de base do Palmeiras, iniciou sua trajetória profissional em 2019 no Vitória-BA. Na temporada seguinte, retornou ao Palmeiras para ser peça importante nas conquistas do time paulista. No final de 2022, transferiu-se ao Cruzeiro.

Ficha técnica

Nome: Wesley Ribeiro da Silva

Data de nascimento: 30/03/1999 (24 anos)

Local de nascimento: Salvador-BA

Altura: 1,75m

Carreira

2019 | Vitória

2020 | Palmeiras

2023 | Cruzeiro

2024 | Internacional

Conquistas

2020 l Conmebol Libertadores da América

2020 l Copa do Brasil

2021 l Conmebol Libertadores da América

2022 l Recopa Sul-Americana

2022 l Campeonato Brasileiro

