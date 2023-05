Esporte Inter anuncia coordenador de Performance do futebol masculino

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Antonio Carlos Fedato Filho ficará responsável por supervisionar as áreas de preparação física e fisiologia. Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter anunciou, na noite desta quinta-feira (11), Antonio Carlos Fedato Filho para o cargo de Coordenador de Performance do futebol masculino. Ele ficará responsável por supervisionar as áreas de preparação física e fisiologia.

No futebol brasileiro, passagem por diversos clubes de São Paulo, incluindo mais de uma década de trabalho no Corinthians, na conquista de três títulos brasileiros, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa e quatro títulos estaduais. No exterior, acumulou experiência em clubes do Catar e Emirados Árabes, além de trabalhar na seleção da Arábia Saudita.

Mudança na preparação

O Inter também comunica a saída do preparador físico Jean Carlo Lourenço. João Goulart, auxiliar de preparação física, assume de forma interina. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência de sua carreira.

Ficha Técnica

Nome: Antonio Carlos Fedato Filho

2003 | Guarani

2004 | Paulista

2005 | São Caetano

2005 | Seleção Brasileira de Futsal

2007 | Al Wasl (Emirados Árabes)

2007 | Arábia Saudita

2008 | Al Arabi (Catar)

2010 | Palmeiras

2010 | Corinthians

2021 | Al Nassr (Arábia Saudita)

Principais Conquistas

2005 | Campeão Sul-Americano de Futsal

2011 | Campeonato Brasileiro

2012 | Copa Libertadores

2012 | Mundial de clubes

2013 | Recopa Sul-Americana

2013 | Campeonato Paulista

2015 | Campeonato Brasileiro

2017 | Campeonato Paulista

2017 | Campeonato Brasileiro

2018 | Campeonato Paulista

2019 | Campeonato Paulista

2023-05-11