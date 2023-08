| Inter anuncia lateral espanhol Hugo Mallo

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

O espanhol, de 32 anos, assina contrato até agosto de 2024. Foto: Divulgação/Inter O espanhol, de 32 anos, assina contrato até agosto de 2024. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou no fim da tarde desta segunda-feira (14) a contratação do lateral-direito Hugo Mallo. O espanhol, de 32 anos, assina contrato até agosto de 2024.

Hugo Mallo jogou 14 temporadas pelo Celta de Vigo. Capitão da equipe nas últimas temporadas, o defensor jogou toda a sua carreira no clube espanhol.

Entre competições nacionais e internacionais da elite do futebol europeu, atuou por mais de 400 jogos. Ao longo dos anos, Mallo se tornou o atleta com mais partidas no Campeonato Espanhol na história do clube. Eduardo Coudet foi treinador do lateral durante passagem no Celta.

Ficha técnica

Nome: Hugo Mallo Novegil

Data de nascimento: 22/06/1991 (32 anos)

Local de nascimento: Marín (Espanha)

Altura: 1,74m

Carreira

2009 | Celta de Vigo (Espanha)

2023 | Internacional

