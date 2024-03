Inter Inter anuncia novo técnico do sub-20

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Com 490 jogos na carreira, Pablo Fernandez conta com 15 anos de experiência atuando com categorias de base. Foto: Rafaela Frison/Inter Com 490 jogos na carreira, Pablo Fernandez conta com 15 anos de experiência atuando com categorias de base. (Foto: Rafaela Frison/Inter) Foto: Rafaela Frison/Inter

O Inter anunciou Pablo Fernandez como novo técnico do sub-20 do clube. O comandante vem substituir João Miguel, que será o auxiliar técnico de Fernandez. João esteve à frente da categoria desde 2021.

Com 490 jogos na carreira, Pablo Fernandez conta com 15 anos de experiência atuando com categorias de base. Seu último trabalho foi junto à equipe Sub-20 da Ferroviária, onde teve a melhor campanha da história do Clube no Paulista Sub-20.

Além do time de Araraquara, Pablo tem passagens pelas sub-20 de Primeira Camisa-SP, Red Bull Brasil, São José-SP, Bahia, Santos e Athletico Paranaense. No clube do Paraná, em 2022, conquistou o vice-campeonato estadual sub-20 e a terceira colocação no Campeonato Brasileiro sub-20.

Carreira

2023 | Ferroviária – Técnico Sub-20

2021 e 2022 | Athletico Paranaense – Técnico Sub-20

2020 e 2021 | Santos – Técnico Sub-23

2020 | Santos – Técnico Sub-20

2018 a 2020 | Bahia – Auxiliar técnico da equipe principal

2018 a 2020 | Bahia – Técnico Sub-20

Conquistas

2022 | Vice-campeão Paranaense Sub-20

2022 | Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20

2019 | Campeão Baiano Profissional

2019 | Campeão Baiano Sub-20

2018 | Campeão Baiano Sub-20

2018 | Vice-campeão da Copa do Nordeste Sub-20

