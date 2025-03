Inter Inter anuncia patrocínio pontual para a final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Logo da instituição de ensino privada ficará estampada na parte de trás dos calções dos jogadores Foto: Divulgação/Inter Logo da instituição de ensino privada ficará estampada na parte de trás dos calções dos jogadores. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (14), o Inter anunciou um novo patrocinador pontual para a partida contra o Grêmio, na final do Campeonato Gaúcho. A decisão acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. A UNIASSELVI, instituição de ensino privada, vai estampar a parte de trás do calção dos jogadores.

“Nossa admiração pelo Grupo Vitru não é de hoje. São milhares de alunos espalhados nos pólos da Uniasselvi em todo o RS, um fato que vai ao encontro da característica da nossa torcida: a pulverização em toda região. A marca acerta quando escolhe o Inter como veículo para se comunicar com as pessoas do sul do país em uma oportunidade que monopoliza a atenção do povo nesta grande final”, disse Alexandre Godoy, Head de Patrocínios e Publicidade do Inter.

Para a patrocinadora, o acerto é com uma das maiores forças do futebol brasileiro. Ricardo Grima, vice-Presidente de Graduação EAD da UNIASSELVI, enfatizou a importância da parceria com o Colorado.

“O Internacional é uma das maiores forças do futebol gaúcho e brasileiro. Por isso, é o Clube do Povo, um gigante que também acredita que a educação tem o poder de transformar vidas. Estar ao lado do Inter nessa parceria reforça nosso compromisso em levar ensino de qualidade para mais brasileiros e inspirar pessoas a construírem suas próprias histórias. A maior instituição de ensino a distância do Rio Grande do Sul, junto com o Gigante Colorado, trabalhando para transformar vidas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-patrocinio-pontual-para-a-final-do-campeonato-gaucho/

Inter anuncia patrocínio pontual para a final do Campeonato Gaúcho

2025-03-15