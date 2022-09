Inter Inter aposta na dupla Renê e Bustos para seguir em busca do título no Brasileirão

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Com ambos em campo, os resultados são positivos

O Inter conquistou uma dupla de laterais com a confiança da torcida após muitas temporadas e contratações. Bustos e Renê foram buscados no decorrer da temporada de 2022 e assumiram as posições na equipe. Com ambos em campo, os resultados nas partidas são positivos.

O argentino Bustos foi buscado junto ao Independiente. Com pré-contrato assinado para chegar em agosto, o clube gaúcho bancou valores para trazê-lo de forma antecipada. Apesar da estreia diante do Globo-RN, na eliminação da Copa do Brasil, ele tem 36 jogos com a camisa colorada. Ganhou 18 partidas, empatou 13 vezes e perdeu cinco.

Já Renê tem 23 confrontos. Após ser liberado pelo Flamengo no mês de abril, ele completou cinco meses de Beira-Rio último domingo (18). Ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol, mas já colaborou com assistências para os gols de outros companheiros.

Os números com os dois jogadores à disposição do treinador são positivos, já que apenas uma derrota foi registrada no período. Foi na partida contra o Fortaleza, em agosto, quando o treinador preservou os titulares projetando o embate na Copa Sul-Americana. Na ocasião, o argentino atuou os 90 minutos, enquanto o brasileiro ingressou no intervalo, quando o confronto já estava 1 a 0 para time cearense.

