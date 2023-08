Inter Inter busca empate em 2 a 2 com o Corinthians pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

O resultado deixa o time gaúcho provisoriamente na 10ª colocação na tabela de classificação, com 24 pontos. (Foto: Reprodução de vídeo)

Na noite deste sábado (5), o Inter empatou em 2 a 2 com o Corinthians no Beira-Rio, em Porto Alegre. Desde que voltou ao Colorado, o técnico Eduardo Coudet ainda não venceu (são dois empates e duas derrotas). O resultado deixa o time gaúcho provisoriamente na 10ª colocação na tabela de classificação, com 24 pontos.

Renato Augusto e Fábio Santos, de pênalti, fizeram os gols da equipe paulista enquanto Bruno Henrique e Luiz Adriano balançaram as redes para os donos da casa.

Jogo

Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, o camisa 8 alvinegro recebeu de Fábio Santos dentro da área e finalizou. A bola desviou no meio do caminho e deixou o goleiro Rochet sem reação.

Não demorou muito para o empate dos mandantes sair. Aos 16, Pedro Henrique recebeu lançamento na linha de fundo e cruzou para a área. Cássio não conseguiu segurar, e Bruno Henrique apareceu para empurrar para as redes e fazer valer a ‘lei do ex’.

Aos 39 do segundo tempo, o Corinthians teve um pênalti ao seu favor. Yuri Alberto foi derrubado por Johnny dentro da área. Na cobrança, Fábio Santos marcou.

Nos acréscimos, aos 55, mesmo com um a menos após a expulsão de De Peña, o Inter buscou o empate. Valencia, que entrou no segundo tempo, cruzou, e Luiz Adriano testou para as redes.

Ficha técnica

— Inter: Rochet, Igor Gomes, Vitão, Nicolás Hernández, Carlos de Pena, Gabriel (Johnny), Matheus Dias (Wanderson), Bruno Henrique (Aránguiz), Mauricio (Enner Valencia), Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

— Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Maycon (Rony), Ruan (Bruno Méndez), Renato Augusto (Fausto Vera), Adson (Matheus Araújo), Yuri Alberto e Guilherme Biro (Ángel Romero). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

— Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ/Fifa), auxiliado por Thiago Henrique Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (PB/Fifa).

