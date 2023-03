Inter Inter celebra 114 anos de história e cinco décadas de Beira-Rio

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A festa chamada de Noite Gigante começa às 19h30min com os portões abertos duas horas antes Foto: Divulgação/Inter A festa chamada de Noite Gigante começará às 19h30min, com os portões abertos duas horas antes, às 17h30min (Foto: Divulgação/ Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (23), o Beira-Rio será palco de uma grande festa em comemoração aos 114 anos do Inter e aos 54 anos do estádio. As datas de criação clube e do Gigante são os dias 4 e 6 de abril, respectivamente.

No entanto, a celebração será realizada mais cedo por alguns motivos sendo o principal deles a chance de uma possível partida da Copa Libertadores ser marcada já no início do mês que vem.

A festa chamada de Noite Gigante começará às 19h30min, com os portões abertos duas horas antes, às 17h30min. O evento vai relembrar grandes momentos do clube com presenças no palco de personagens históricos e de quem faz o dia a dia no presente, como atletas das equipes masculina e feminina.

Para abrir a noite está prevista uma celebração de reverência da torcida ao próprio Inter e ao Beira-Rio em apresentações especiais. A banda da Popular, o Saci e grandes ídolos colorados subirão ao palco para celebrar os grandes “lances” da história centenária do time gaúcho. O encerramento contará com o show do cantor Alexandre Pires com o “Baile do Nego Véio 2”.

Nesta quinta-feira, as entradas estarão à venda das 9h às 19h, de acordo com a disponibilidade, na bilheteria localizada em frente ao mastro da bandeira. Há duas modalidades de ingresso para não sócios – a arquibancada superior e arquibancada inferior. A primeira custando R$ 120 e a segunda com valor de R$ 180. Para os sócios, os custos são de R$ 20 e R$ 35, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-celebra-114-anos-de-historia-e-cinco-decadas-de-beira-rio/

Inter celebra 114 anos de história e cinco décadas de Beira-Rio