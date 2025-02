Esporte Inter confirma lesão de Borré e ausência de Tabata no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

O Colorado tem seis jogadores no departamento médico Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado tem seis jogadores no departamento médico. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na sexta-feira (21), o Inter comunicou a lesão de Rafael Borré e também descartou o uso de Bruno Tabata no estadual. Neste sábado (22), o Colorado enfrenta o Caxias pela primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Centenário.

Segundo o clube, o atacante sofreu um pequeno estiramento na coxa direita e será reavaliado diariamente pelo Departamento de Saúde. Com isso, o jogador fica de fora da partida de ida da competição.

Quanto a Bruno Tabata, o jogador também está fora do Gauchão. De acordo com o comunicado do Inter, houve uma regressão no quadro clínico da lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda. O clube e o atleta decidiram que, neste momento, o foco é a total recuperação visando que o jogador esteja 100% para as próximas competições de 2025.

Além de Borré e Tabata, o Inter também terá como desfalque Alan Patrick, Wesley, Mercado, Bruno Gomes e Rochet, todos no departamento médico. Destes, apenas o camisa 10 tem chances de estar disponível para o jogo de volta da semifinal.

