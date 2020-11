Esporte Inter contrata o meio-campista Maurício

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O atleta, que estava no Cruzeiro, tem 19 anos Foto: Divulgação O atleta, que estava no Cruzeiro, tem 19 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter finalizou as negociações com o Cruzeiro e anunciou, neste domingo (1º), a contratação do meio-campista Maurício. O atleta estava no clube mineiro desde 2018, onde disputou 41 jogos e marcou seis gols.

O jogador assinou contrato com o Colorado até 30 de outubro de 2025. Revelado pelo Desportivo Brasil, Maurício foi para o Cruzeiro com 17 anos, por empréstimo. Após boas aparições na categoria sub-20, foi promovido para o elenco profissional e contratado em definitivo pela Raposa no final do ano passado.

O meio-campista, de 19 anos, possui histórico de convocações para as seleções de base, nas categorias sub-18 e sub-20, além de ter participado de período de treinamentos com o grupo principal na preparação para a Copa América 2019. Recentemente, esteve entre os convocados da seleção sub-20, comandada por André Jardine, que realizou trabalhos visando ao Sul-Americano da categoria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte