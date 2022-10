Esporte Inter de Milão vence Barcelona, que se complica no Grupo C da Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Jogadores da Inter de Milão comemoram vitória. (Foto: Reprodução)

O Barcelona perdeu para a Inter e Milão por 1 a 0 nesta terça-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O gol dos italianos foi marcado pelo meia Çalhanoglu, ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, a Inter chegou aos seis pontos no grupo C, três a menos em relação ao líder Bayern de Munique.

O Barcelona estacionou na terceira colocação, com três pontos.

O brasileiro Raphinha, titular da seleção, começou jogando pelo Barça mas pouco fez no confronto. O ponta começou o jogo pela esquerda e melhorou quando foi trocado para a direita.

A Internazionale volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano. Enquanto isso, o Barcelona enfrentará Celta de Vigo, no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 12 (quarta-feira), dessa vez no Camp Nou, em Barcelona. O confronto ganhou contornos de “decisão” para os catalães.

O jogo

O cenário do primeiro tempo foi de um Barcelona dono da posse de bola contra uma Internazionale fechada, especulando nos contragolpes.

A equipe comandada por Xavi teve o controle do jogo, alugou o campo de ataque, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em chances de gol. Tanto que a primeira chance da partida foi da Inter, em chute de longa distância de Çalhanoglu para defesa plástica de Ter Stegen em lance de contragolpe.

Aos 24 minutos, o VAR analisou um possível pênalti cometido pelo zagueiro Eric Garcia, mas foi assinalado impedimento de Lautaro Martínez na origem da jogada.

Aos 36, o Barça assustou com o ponta Dembele, que fez jogada individual pela direita e finalizou com a perna esquerda para a rede do lado de fora.

A Inter chegou ao seu gol nos acréscimos, com Çalhanoglu. O turco recebeu passe do ala esquerdo Dimarco e, sozinho na entrada da área, finalizou no canto de Ter Stegen, que não alcançou a bola.

O Cenário pouco mudou na segunda etapa, com o Barça intensificando a pressão contra a Inter. Aos 15 minutos, Dembele acertou a trave em lance pela esquerda.

Cinco minutos depois, Pedri chegou a marcar para o Barcelona, mas o VAR revisou o lance e assinalou toque de mão de Ansu Fati na jogada.

O Barça seguiu com o domínio territorial até o final do confronto, mas pouco assustou a meta de André Onana. Faltando poucos minutos para o confronto, o VAR ainda checou um possível pênalti de Dumfries em lance de toque de mão, mas nada foi assinalado.

Grupo D

O Tottenham do brasileiro Richarlison ficou no 0 a 0 com o Eintracht Frankfurt, na Alemanha. Com esse resultado, os Spurs seguiram na segunda colocação, com quatro pontos, assim como a equipe alemã. A diferença está no saldo de gols.

Quem lidera a chave é o Sporting, com seis pontos. A equipe perdeu para o Olympique de Marseille, que é o lanterna do grupo, com três unidades.

