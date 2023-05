Nas próximas duas vezes que o Inter entrar em campo, as partidas aconteceram em Belo Horizonte. Em um espaço de quatro dias, o clube gaúcho enfrentará o Atlético-MG e o América-MG, respectivamente. A partida contra o Galo acontece pelo Brasileirão e com o Coelho pela Copa do Brasil.

A equipe colorada viaja à capital mineira nesta sexta-feira (12). Os gaúchos voltam ao Rio Grande do Sul na madrugada de domingo (14). A preparação para as oitavas de final da Copa do Brasil será no CT Parque Gigante.

O Inter volta para Belo Horizonte na terça-feira (16) para a partida contra o América. Na quinta-feira (18), o Inter deixa Minas para voltar a focar no Campeonato Brasileiro, quando concentrará forças para o Grenal 439, a ser disputado na Arena do Grêmio no domingo, às 18h30min.