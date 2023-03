Inter Na semifinal do Gauchão, Inter deve ter casa cheia contra o Caxias

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Mais de 30 mil pessoas já confirmaram presença na partida Foto: Beira-Rio Mais de 30 mil pessoas já confirmaram presença na partida (Foto: Beira Rio) Foto: Beira-Rio

Buscando ir para a final do Gauchão, o Inter terá grande apoio dos seus torcedores dentro do estádio Beira-Rio. Na quinta-feira (23), o clube anunciou que mais de 30 mil torcedores já garantiram presença para a partida contra o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Se esse público se confirmar será o maior do ano no estádio.

A direção do Inter projeta receber 35 mil colorados para empurrar o time de Mano Menezes para garantir uma vaga na decisão.

Na temporada, o clube gaúcho disputou seis jogos dentro de casa. Até o momento, no empate em 2 a 2 com o Juventude, na estreia da temporada, foi o maior público do estádio. Na ocasião, 23.131 torcedores estiveram presentes no Beira-Rio.

Já o menor público aconteceu na vitória por 2 a 0 contra o São José. Na partida, a presença dos torcedores ficou em 10.812 pessoas.

