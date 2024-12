Inter Inter deve ter mudanças no time para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado tem o retorno de Borré após cumprir suspensão Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado tem o retorno de Borré após cumprir suspensão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (04), às 21h30min, no último jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, na temporada. A partida, válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, deve promover até três mudanças no time titular.

Borré será a primeira alteração, já que estava suspenso na derrota para o Flamengo por 3 a 2 na última rodada. Vitão vira dúvida para a partida pois sentiu um desconforto muscular contra o rubro-negro e, caso não jogue, Clayton Sampaio deve ser o substituto.

Já no meio-campo, Rômulo ganha oportunidade de titularidade nas vagas de Fernando ou Thiago Maia, graças a sua boa atuação no último embate.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-deve-ter-mudancas-no-time-para-enfrentar-o-botafogo-pelo-brasileirao/

Inter deve ter mudanças no time para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão

2024-12-03