Inter Inter domina o jogo, marca no fim e vence o Metropolitanos na estreia em casa pela Libertadores 2023

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Com o resultado, o Inter assume a liderança temporária do grupo B, com 4 pontos em duas partidas

O Internacional dominou amplamente o Metropolitanos na noite desta terça-feira (18), no Beira-Rio. O gol da vitória, porém, só saiu aos 45 minutos da etapa final, em mais um bate e rebate na área do time venezuelano. Desta vez, porém, Alemão empurrou a bola pra dentro e garantiu os três pontos no primeiro jogo em casa do Colorado na Libertadores 2023.

Com o resultado, o Inter assume a liderança temporária do grupo B, com 4 pontos em duas partidas. O segundo colocado é o Nacional-URU, que venceu o Metropolitanos na estreia. O time uruguaio enfrenta o Independiente Medellín nesta quarta-feira (19), em Montevideu.

No dia 3 de maio, às 19h, o adversário colorado pela Libertadores, novamente no Beira-Rio, é exatamente o Nacional.

Em atualização

2023-04-18