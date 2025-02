Inter Inter e Caxias terá arbitragem de Roger Goulart em jogo de volta

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Árbitro de vídeo para a partida será do Paraná Foto: Ricardo Duarte/Inter Árbitro de vídeo para a partida será do Paraná. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou, na quinta-feira (27), a escalação da arbitragem para a partida entre Inter e Caxias, jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida entre as equipes acontece neste sábado (29), às 21h30min, no Beira-Rio.

A Federação já havia divulgado que o VAR no restante do campeonato seria composto por um árbitro de fora do Rio Grande do Sul, graças as reclamações de clubes como Inter e Grêmio com a arbitragem.

Confira a arbitragem

Árbitro: Roger Goulart;

Roger Goulart; Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi;

Jorge Eduardo Bernardi; Assistente 2 : Fagner Bueno Cortes;

: Fagner Bueno Cortes; VAR: Rafael Traci (PR).

O Inter tem venceu o Caixas na partida de ida por 2 a 0, no Centenário.

2025-02-28