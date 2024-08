Inter Inter e Ferroviária ficam no 1 a 1 nas quartas de final do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

A primeira partida do mata-mata foi bastante equilibrado. Foto: Juliana Zanatta/Internacional A primeira partida do mata-mata foi bastante equilibrado. (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

Jogando em Caxias do Sul na manhã deste domingo (25), na Serra Gaúcha, o Inter empatou em 1 a 1 com a Ferroviária-SP em partida válida pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. O gol colorado foi marcado pela Priscila. O duelo, que ocorreu no Estádio Centenário, foi parelho. Com o resultado, tudo ficou para o jogo de volta, na quarta-feira (28), em Araraquara (SP). Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Após um primeiro tempo sem bola na rede, aos 16 minutos da etapa final Tamara cometeu falta em Micaelly dentro da área. Duda Santos cobrou a penalidade máxima com perfeição para abrir o marcador para as Guerreira Grenás. Em desvantagem a equipe da casa começou a se lançar ao ataque. E o empate veio aos 36 minutos, também em cobrança de pênalti, de Priscila.

Aos 48 minutos Priscila voltou a balançar as redes, mas desta vez com a bola em movimento. Porém, o lance foi invalidado pela arbitragem, o que fez com que o resultado final fosse mesmo o empate de 1 a 1.

No outro confronto das quartas de final do Brasileiro Feminino disputado neste domingo, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em partida disputada na Arena Independência. Juliete e Amanda Gutierres marcaram para as visitantes, enquanto Vitória Calhau descontou para as Cabulosas.

Na primeira partida das quartas de final, disputada na noite do último sábado (24), Bragantino e Corinthians não passaram de um empate de 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid.

Ficha técnica

– Inter: Bárbara; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Capelinha, Gabi Morais, Pati Llanos (Lorranny) e Letícia Monteiro (Zóio); Belén Aquino (Julieta) e Priscila. Técnico: Jorge Barcellos.

– Ferroviária: Luciana; Kati, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris, Raquel (Nicoly), Duda Santos e Micaelly; Mylena Carioca (Júlia Beatriz) e Lelê (Neném). Técnica: Jéssica de Lima.

– Arbitragem: Rejane Caetano Da Silva (RJ), Ariela Duarte Da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela Da Rosa (RS). VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ).

