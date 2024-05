Notícias Clubes gaúchos anunciam ações para auxiliar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Mais de 14 mil pessoas estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. (Foto: Diego Vara/Agência Brasil)

Quatro dos principais clubes de futebol do Rio Grande do Sul se mobilizam em campanhas de arrecadação para ajudar os que foram afetados pelas fortes chuvas que assolam o Estado. Até o momento, foram registrados pelo governo gaúcho 29 mortes, 60 desaparecidos e cerca de 14 mil desabrigados.

Após a CBF optar por de adiar todos os jogos envolvendo equipes gaúchas até a próxima segunda-feira (6), Internacional, Grêmio, Juventude e Caxias convocaram os seus torcedores para se unir em solidariedade. Confira as ações promovidas pelos clubes e saiba como ajudar.

Inter

O Colorado utilizou as redes sociais para convocar os torcedores a participarem das campanhas de doações para as vítimas das chuvas. Roupas, calçados, itens de higiene e limpeza, ração e alimentos não perecíveis estão entre os itens listados. As doações poderão ser feitas no portão 1 do Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891) até o dia 11 de maio, das 8h às 18h. A iniciativa ocorre em parceria com o Banco de Alimentos.

Grêmio

O Tricolor disponibiliza suas sedes para que sirvam de pontos de coleta para doações de roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene. Confira os endereços e horários de atendimento:

• Estádio Olímpico (Largo Patrono Fernando Kroeff, nº 1): das 9h às 18h, todos os dias

• CT do Cristal (Av. Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping): das 9h às 18h, todos os dias

• CFT Presidente Hélio Dourado (Estrada do Conde, 8500 – Eldorado do Sul): das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira

• CT Grêmio Futebol Feminino / Ulbra Canoas: Av. Farroupilha, 8001. As doações devem ser entregues na Capela da Ulbra e prédio 55 (Educação Física), das 7h às 21h30;

• Hotel Park Plaza Moinhos: R. Dr. Timóteo, 577 – Floresta, Porto Alegre

Juventude

O Juventude coloca o estádio Alfredo Jaconi e o Centro de Formação em Artes e Comunicação (CFAC) como pontos de arrecadação para doações de agasalhos, água mineral, itens de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis. Os horários de atendimento serão das 9h ao meio-dia e das 13h30 às 18h30. Endereço: R. Hércules Galló, 1547 – Centro, Caxias do Sul (Portão 2)

Caxias

O Caxias promove as doações no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Lá serão recebidos materiais de limpeza e de higiene, roupas e agasalhos, água e alimentos não-perecíveis, além de ração para animais. Endereço: R. Thomas Beltrão de Queiroz, 898 – Mal. Floriano, Caxias do Sul

Calamidade pública

Desde o último final de semana o Rio Grande do Sul tem enfrentado severos temporais que vitimaram dezenas de pessoas. O estado foi classificado em situação de calamidade pública nesta quarta-feira (1º) pelos “eventos climáticos de chuvas intensas”.

