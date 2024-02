Inter Inter e Novo Hamburgo se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2024

Partida ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo Foto: Divulgação/Rede Pampa Foto: Divulgação/Rede Pampa

Novo Hamburgo e Inter entram em campo neste domingo (18), às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O Inter chega embalado para o confronto após quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, superou o Brasil de Pelotas por 3 a 1 no Beira-Rio. O time de Eduardo Coudet é o vice-líder, com 19 pontos, e precisa ganhar do Anilado para recuperar a ponta da tabela.

Já o Novo Hamburgo vem de derrota para o Guarany de Bagé fora de casa. A equipe de Edinho Rosa não vence há três rodadas e se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento. O Anilado é o nono colocado, com nove pontos, um a mais que o Ypiranga, primeiro time dentro do Z-2.

Escalações prováveis

Novo Hamburgo – técnico: Edinho Rosa

A sequência de maus resultados deixa o Anilado pressionado. Para tentar reverter a situação, o técnico Edinho Rosa manda a campo o que tem de melhor à disposição. O time deve ser o mesmo que iniciou contra o Guarany de Bagé na rodada anterior.

Provável escalação: Maticoli; Anilson, Marcão, Santiago e Raí; Robson, Filipe Fraga e Garré; Tanque, Erick Bahia e Parede.

Inter – técnico: Eduardo Coudet

Coudet pode escalar força máxima em Novo Hamburgo, mas preservações pontuais não estão descartadas. O meia Mauricio está cotado para ser titular pela primeira vez na temporada. Os recém-contratados Bruno Gomes e Wesley estão regularizados no BID e ficam à disposição.

Provável escalação: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Maurício, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Arbitragem

Árbitro: Francisco Soares Dias

Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor

Assistente 2: Luiz Paulo Duarte Rodrigues

Quarto árbitro: Dakimalo Garra Gomes

