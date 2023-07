Inter Inter é o segundo clube que menos finalizou no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

O clube gaúcho fez apenas 13 gols em 14 rodadas. Na foto, o centroavante Enner Valencia Foto: Ricardo Duarte/Inter O clube gaúcho fez apenas 13 gols em 14 rodadas (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter é o segundo clube que menos finaliza no gol do adversário no Campeonato Brasileiro. Além disso é o terceiro pior ataque da competição. Atualmente, está em 10° lugar, 15 pontos atrás do Botafogo.

Em 14 rodadas, o clube gaúcho marcou apenas 13 vezes, empatado com o Cuiabá. Apenas o Vasco que marcou 11 vezes, e o Corinthians marcou 12 gols fizeram menos gols.

O Colorado ainda acabou sofrendo 16 gols em 14 rodadas do Brasileirão. Os dados são da tabela do Brasileirão.

Buscando melhorar o saldo de gol, na janela de transferências, o Inter contratou o centroavante Enner Valencia.

O atleta vive a sua melhor temporada na carreira disputando 51 partidas, com 36 gols e sete assistências, 33 deles sendo passes para os companheiros marcarem pelo Fenerbahçe.

