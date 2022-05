Inter Inter empata com Guaireña em 1 a 1 no Paraguai e segue em segundo no Grupo E da Sul-Americana

Wanderson marcou pelo Colorado aos sete minutos do segundo tempo.

O Inter ficou no 1 a 1 com o Guaireña-PAR, nesta quinta-feira (5), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O placar mantém o grupo E da Copa Sul-Americana indefinido, com os dois clubes ainda na disputa pela vaga às oitavas de final.

O time de Mano Menezes tem duas partidas no estádio Beira-Rio para avançar de fase. Otazú, de pênalti, abriu o placar no primeiro tempo. Wanderson, no início do segundo tempo, empatou. O jogo chegou a indicar uma virada do Inter. Não aconteceu, apesar de bom volume Colorado e duas grandes chances claras.

Inter e Guaireña chegam a seis pontos. O time gaúcho depende apenas de si para chegar a próxima fase, com os jogos em Porto Alegre, diante de Independiente Medellín-COL e 9 de Outubro-EQU.

Wanderson fez o primeiro gol pelo clube com finalização de primeira. A bola na rede é histórica para o jogador, que construiu carreira na Europa e nunca havia jogado no Brasil.

No intervalo, Mano Menezes sacou Gabriel e Mauricio para as entradas de Rodrigo Dourado e David. Além das trocas, o Inter se atirou à frente. Com o mesmo volume de antes, o time conseguiu ser mais agudo. Empatou aos sete e aos oito ficou com um jogador a mais – a partir da expulsão de Joel Jiménez, mas o relógio avançou e o placar não mudou.

Ficha técnica

Inter

Daniel; Bustos, Mercado, Bruno Méndez e Renê; Gabriel (Dourado), Edenilson, Wanderson (Caio Vidal), Mauricio (David) e De Pena (Estevão); Alemão (Wesley Moraes). Técnico: Mano Menezes.

Guaireña

Escobar; Giménez, Paniagua, Nelson Ruíz (Barrios) e Jiménez; Santacruz (Toledo), Aguillar, Salinas, Ayala (Alex Cáceres) e Otazú; Villagra (Carlos Duarte). Técnico: Troadio Duarte.

Arbitragem

Cristian Garay, auxiliado por Alejandro Molina e Miguel Rocha (trio chileno).

