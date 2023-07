Inter Inter encerra a preparação para o confronto contra o Bragantino pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

A partida acontece neste domingo (23), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid Foto: Ricardo Duarte/Inter A partida acontece no domingo (23), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Os trabalhos do Inter visando ao jogo com o Red Bull Bragantino chegaram ao final na manhã deste sábado (22), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O clube gaúcho encara o time paulista, neste domingo (23), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O último treino da equipe no CT foi com portões fechados. O treinador Eduardo Coudet aproveitou a manhã e realizou atividades físicas, técnicas e táticas no gramado. O comandante argentino terá o reforço do goleiro Sergio Rochet, que entrou no BID e está à disposição da comissão.

Já Mauricio e Pedro Henrique seguem o trabalho de recuperação. Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica em Porto Alegre.

O Colorado soma 22 pontos na tabela e ocupa a décima primeira posição na classificação. A delegação embarca neste sábado para São Paulo e ficará hospedada em Atibaia para enfrentar o Bragantino.

2023-07-22