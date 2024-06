Inter Na Bolívia, Inter vence o Real Tomayapo por 2 a 0 pela Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Disputada no estádio IV Centenário (Bolívia), a partida foi válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo atrasado da 4ª rodada do grupo C da Copa Sul-Americana, o Inter venceu o Real Tomayapo-BOL por 2 a 0 na noite dessa terça-feira (4). Disputada no Estádio IV Centenário (Bolívia), a partida teve o placar definido com gols de Bruno Gomes e Lucas Alario. Com o resultado, o Colorado chegou aos 8 pontos e continua com chance de avançar às oitavas de final.

O clube gaúcho volta a campo no próximo sábado (8) para enfrentar o Delfín-EQU, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, também pela competição continental. O Inter tem a mesma pontuação do time equatoriano. Mas como o Delfín leva vantagem nos critérios de desempate, o time de Eduardo Coudet continua na terceira posição. Ainda assim, o Colorado precisa apenas de uma vitória simples na próxima partida para avançar aos playoffs contra uma equipe oriunda da fase de grupos da Copa Libertadores.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Inter retorna aos gramados no próximo dia 13 (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, onde mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

O jogo

Na primeira etapa, o Inter começou dominando o jogo. O Tomayapo nitidamente não queria passar novo vexame e jogou com cinco defensores e dois volantes que fechavam os espaços. O Colorado atuou com jogadores bem abertos Bustos (direita) e Hyoran e Alan Patrick chegando na área com Alário. Assim, teve 75% de posse e todos os ataques de perigo nos 45 minutos iniciais. Quase marcou com Bustos aos dois minutos, chegou a ter um gol anulado, com Alan Patrick, mas não conseguiu balançar a rede.

Contudo, aos 32min, o Tomayapo chegou pela primeira vez ao ataque. Mas perdeu a bola e deu a chance para um contra-ataque. Hyoran recebeu pela esquerda e cruzou para Bruno Gomes se jogar na bola e fazer 1 a 0. O Colorado quase ampliou em chutes de Alan Patrick, Maurício e Alario. Em uma delas, o goleiro Arancibia fez grande defesa.

Veio a etapa final e nada mudou. Só deu Internacional, que foi acumulando chances desperdiçadas. Uma de Alario, escorando cruzamento de Bustos na pequena área foi incrível. O goleiro estava batido, mas o atacante bateu por cima. Em outra, Alan Patrick cabeceou para grande defesa do bom Arancibia. O Colocado fez um gol com Maurício, em passe de Alan Patrick, mas o VAR anulou por impedimento. Aos 41min, quando tinha um a mais (Orellana foi expulso), o Colorado teve um pênalti a seu favor: a bola bateu na mão de Corulo. Alario cobrou e Arancibia espalmou.

Mas, aos 44min, Alario, enfim, fez o seu gol, abrindo 2 a 0 para o Colorado, voando num peixinho. Nos acréscimos, aos 49min, Wesley, que entrara aos 33 minutos da etapa final, recebeu pela esquerda entrou na área e Corulo o derrubou. Pênalti em que o juiz foi ao VAR e anulou. Se fizesse um gol a mais neste jogo o Colorado jogaria pelo empate no próximo sábado. Com isso, o Inter parte em busca de uma nova vitória.

Ficha técnica

– Real Tomayapo: Arancibia; Justiniano, Cantillo, Jaime Villamil (Orozco, 18’/2ºT), Corullo e Orellana; Alcaraz, Avílez (Castillo, 43’/2ºT) e Maygua (Cuiza, Intervalo); Noble e Graneros. Técnico (interino): Gustavo Romanello.

– Inter: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Gomes (Gustavo Prado, 46’/2ºT), Hyoran (Bruno Henrique, 33’/2ºT); Maurício (Wesley, 33’/2ºT), Alan Patrick (Lucca, 33’/2ºT) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Mathias de Armas (URU), auxiliado por Andres Nieves e Horacio Ferreiro (URU). VAR: Augusto Menéndez (PER).

