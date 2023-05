Inter Inter enfrenta o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O primeiro duelo acontece em Minas Gerais, no Independência. A partida de volta ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: CBF Nesta fase, os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate na terceira fase. (Foto: CBF) Foto: CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está decidida a partida do Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou os jogos nesta terça-feira (02). Buscando o bicampeonato, o Inter irá enfrentar o América Mineiro.

O primeiro duelo acontece em Minas Gerais, no Independência. A partida de volta ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os dias dos confrontos estão com datas bases em 17 de maio e 30 do mesmo mês.

A última vez que o Inter se sagrou campeão da Copa do Brasil aconteceu em 1992. O Inter conquistou o título da competição nacional vencendo o Fluminense.

Premiação

A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões sem contar o valor acumulado das outras fases

Premiação para as oitavas de final: R$ 3.300.000.00.

Regulamento

Os jogos serão em ida e volta com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares das duas partidas. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate na terceira fase. A partir das quartas de final, o sorteio define os confrontos, mandos de campo e as chaves até a final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-america-mineiro-pelas-oitavas-de-final-da-copa-do-brasil/

Inter enfrenta o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil

2023-05-02