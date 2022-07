Esporte Inter encara o Athletico-PR pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

O Colorado aparece em terceiro lugar na tabela com 28 pontos.

O Inter enfrenta o Athletico-PR neste sábado (16), às 16h30min, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 17ª rodada.

O Inter, que superou o América-MG na segunda-feira por 1 a 0 no Beira-Rio, defende uma invencibilidade de três partidas, duas delas pelo Brasileirão. Os gaúchos aparecem em terceiro lugar na tabela com 28 pontos.

O Athletico vem de classificação às quartas de final da Copa do Brasil com vitória por 2 a 1 diante do Bahia, em casa, na terça-feira. Pelo Brasileiro, o Furacão perdeu por 2 a 1 para o Goiás, fora de casa, e encerrou uma série invicta de 14 jogos na temporada. Com o revés, o time rubro-negro caiu da vice-liderança para a sexta posição, com 27 pontos.

Provável escalação

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Erick e David Terans; Cuello, Canobbio e Pablo.Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Inter: Daniel; Heitor, Vitão, Kaique Rocha e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio (Boschilia) e Pedro Henrique; Alemão.Técnico: Mano Menezes.

